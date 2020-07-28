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Игрок «Црвены Звезды» выразил желание перейти в «Спартак»
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Было бы отлично, если бы я перешел в «Спартак». Это большая команда, а чемпионат России очень силён. Болельщики, страна, арены это все замечательно.В источнике
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