Игрок «Динамо»: должны быть готовы ко всему, надо брать Кубок Гагарина

Московскому "Динамо" надо брать Кубок Гагарина, поэтому команда должна быть готова к любым ситуациям, заявил форвард "бело-голубых" Иван Муранов. В источнике