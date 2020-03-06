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Игрок «Динамо»: должны быть готовы ко всему, надо брать Кубок Гагарина
Московскому "Динамо" надо брать Кубок Гагарина, поэтому команда должна быть готова к любым ситуациям, заявил форвард "бело-голубых" Иван Муранов.В источнике
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Игрок «Динамо»: должны быть готовы ко всему, надо брать Кубок Гагарина

РИА Новости 16:51
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Муранов: «Спартак» взял тайм-аут и просто реализовал свои моменты

AllHockey.Ru 15:49
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Муранов: «„Спартак“ взял тайм-аут и просто забил свои моменты»

Sport24.ru 15:07 
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