Игрок ФК «Краснодар» Вандерсон может перейти в «Зенит»
ФК «Зенит» хочет приобрести хавбека ФК «Краснодар» Вандерсона. Полузащитник выступает за краснодарский клуб с 2017 года. В минувшем сезоне он 28 раз выходил на поле.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Краснодара» Вандерсону. Петербургский клуб рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спортинг» и «Эвертон».