Игрок ФК «Краснодар» Вандерсон может перейти в «Зенит»

ФК «Зенит» хочет приобрести хавбека ФК «Краснодар» Вандерсона. Полузащитник выступает за краснодарский клуб с 2017 года. В минувшем сезоне он 28 раз выходил на поле.