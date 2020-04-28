Игрок «Фиорентины» намерен подать в суд на журналистку из-за мема

Полузащитник итальянской "Фиорентины" Франк Рибери намерен подать в суд на журналистку Карин Ле Маршан из-за мема, опубликованного ей в социальных сетях.