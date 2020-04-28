НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Игрок «Фиорентины» намерен подать в суд на журналистку из-за мема
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Полузащитник итальянской "Фиорентины" Франк Рибери намерен подать в суд на журналистку Карин Ле Маршан из-за мема, опубликованного ей в социальных сетях.В источнике
Подробнее о событии
alt

Игрок «Фиорентины» намерен подать в суд на журналистку из-за мема

Газета.Ru вчера в 23:27
alt

Рибери намерен подать в суд на журналистку за публичное оскорбление

Sport24.ru вчера в 21:46 
alt

Игрок «Фиорентины» Франк Рибери намерен подать в суд на журналистку за мем в «Инстаграме»

Чемпионат вчера в 20:38
реклама
Главное
Новости