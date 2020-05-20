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Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом
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Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом.В источнике
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Шапи переболел коронавирусом: заразился в Махачкале (там ужас), но уже сдал положительный на антитела

Sports.ru вчера в 17:51
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«Чемпионат»: Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом в мае

Матч ТВ вчера в 15:15
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Сулейманов подтвердил, что переболел коронавирусом

Sport.ru вчера в 16:14
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