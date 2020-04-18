Игрок «Краснодара» организовал вечеринку во время карантина

Помимо друзей 25-летнего бразильца, на тусовке присутствовал его одноклубник – полузащитник Кайо. По ходу вечеринки Вандерсон употреблял алкоголь, вдыхал непонятный газ из воздушного шарика, а также курил кальян. Все это хавбек «Краснодара» показывал во время прямого эфира в инстаграме.