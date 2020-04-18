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Газета.RuГазета.Ru
Игрок «Краснодара» организовал вечеринку во время карантина
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
Игрок "Краснодара" Вандерсон организовал вечеринку во время карантина из-за коронавируса, сообщает Metaratings.ru. Вандерсон вел прямую трансляцию в Instagram, но запись была удалена.В источнике
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С чего всё начиналось
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Футболисты «Краснодара» Вандерсон и Кайо устроили вечеринку во время карантина

Помимо друзей 25-летнего бразильца, на тусовке присутствовал его одноклубник – полузащитник Кайо. По ходу вечеринки Вандерсон употреблял алкоголь, вдыхал непонятный газ из воздушного шарика, а также курил кальян. Все это хавбек «Краснодара» показывал во время прямого эфира в инстаграме.
Metaratings 12:29
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Футболисты «Краснодара» устроили вечеринку с алкоголем во время карантина

Lenta.ru 14:06
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Два футболиста «Краснодара» устроили вечеринку с алкоголем и непонятным газом

Евро-футбол.ру 13:56
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Игрок «Краснодара» организовал вечеринку во время карантина

Газета.Ru 13:56
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