Игрок «Краснодара» сообщил о штрафе после драки с Дзюбой
Полузащитник клуба Российской премьер-лиги «Краснодар» Руслан Камболов рассказал в интервью порталу «Чемпионат», что после драки с форвардом Артемом Дзюбой в 2009 году он получил крупный штраф от главного тренера. В 2009-м Камболов выступал за столичный «Локомотив», Дзюба играл за «Томь».В источнике После драки в Томске Семин меня оштрафовал. Кажется, я остался без премиальных. На тот момент это были большие для меня деньги. Мы потом даже с Артемом вспоминали эту историю. Глупо вышло. Просто молодость, горячая кровь.
С чего всё начиналось
Пока одним командам позволяют проводить групповые тренировки, в Краснодаре футболисты могут заниматься лишь по два человека на поле (и то, в разных его концах). О том, как команда возвращается к сезону, рассказал полузащитник Руслан Камболов.