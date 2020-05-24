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Игрок «Краснодара» сообщил о штрафе после драки с Дзюбой
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Полузащитник клуба Российской премьер-лиги «Краснодар» Руслан Камболов рассказал в интервью порталу «Чемпионат», что после драки с форвардом Артемом Дзюбой в 2009 году он получил крупный штраф от главного тренера. В 2009-м Камболов выступал за столичный «Локомотив», Дзюба играл за «Томь».В источнике
Руслан Камболов
российский футболист
После драки в Томске Семин меня оштрафовал. Кажется, я остался без премиальных. На тот момент это были большие для меня деньги. Мы потом даже с Артемом вспоминали эту историю. Глупо вышло. Просто молодость, горячая кровь.
С чего всё начиналось
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«Подрался с Дзюбой — и остался без премиальных. Сёмин меня оштрафовал»

Пока одним командам позволяют проводить групповые тренировки, в Краснодаре футболисты могут заниматься лишь по два человека на поле (и то, в разных его концах). О том, как команда возвращается к сезону, рассказал полузащитник Руслан Камболов.
Чемпионат 02:00
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Игрок «Краснодара» сообщил о штрафе после драки с Дзюбой

РБК 09:13
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Защитник «Краснодара» рассказал о своей драке с Артемом Дзюбой

Soccernews.ru 07:12
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Футболист «Краснодара» рассказал, как его оштрафовали после драки с Дзюбой

RT на русском 06:40
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