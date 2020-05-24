Защитник «Краснодара» рассказал о своей драке с Артемом Дзюбой
Защитник "Краснодара" Руслан Камболов рассказал, как он в бытность игроком "Локомотива" подрался с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который в то время выступал за "Томь".В источнике После драки в Томске Семин меня оштрафовал. Кажется, я остался без премиальных. На тот момент это были большие для меня деньги. Мы потом даже с Артемом вспоминали эту историю. Глупо вышло. Просто молодость, горячая кровь.
С чего всё начиналось
Пока одним командам позволяют проводить групповые тренировки, в Краснодаре футболисты могут заниматься лишь по два человека на поле (и то, в разных его концах). О том, как команда возвращается к сезону, рассказал полузащитник Руслан Камболов.