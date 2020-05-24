Руслан Камболов российский футболист

После драки в Томске Семин меня оштрафовал. Кажется, я остался без премиальных. На тот момент это были большие для меня деньги. Мы потом даже с Артемом вспоминали эту историю. Глупо вышло. Просто молодость, горячая кровь.