Игрок «Крыльев Советов» Чернов попросил прощения за матч с «Ахматом»

Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Чернов попросил у фанатов прощения за поражение от грозненского "Ахмата" в матче 23-го тура чемпионата России.