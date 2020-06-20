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Игрок «Крыльев Советов» Чернов попросил прощения за матч с «Ахматом»
Газета.Ru
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Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Чернов попросил у фанатов прощения за поражение от грозненского "Ахмата" в матче 23-го тура чемпионата России.В источнике
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Никита Чернов: Прости нас, Самара. Нам очень стыдно

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