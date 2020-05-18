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Газета.RuГазета.Ru
Игрок «Лестера» Сеюнджю может перейти в «Барселону»
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Игрок "Лестера" и сборной Турции Чаглар Сеюнджю может перейти в каталонскую "Барселону".В источнике
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Чаглар Сеюнджю может перейти в «Барселону»?

Футбол на Куличках 01:45
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Игрок «Лестера» Сеюнджю может перейти в «Барселону»

Газета.Ru 00:48
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Агент не исключил, что «Барселона» летом рассмотрит подписание одного из самых быстрых игроков чемпионата Англии

Матч ТВ вчера в 20:44
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