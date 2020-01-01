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Олимпиада Токио 2020Олимпиада Токио 2020
Тугарев: ни в коем случае не хотел обидеть врачей
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Подчёркиваю, что эта фраза вырвана из контекста. Я лишь хотел подчеркнуть, что футболисты зарабатывают деньги тяжёлым трудом, ни у кого при этом не крадя.В источнике
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Тугарев: не хотел обидеть врачей. Уважение им и низкий поклон

Футбол России 01:50
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Хавбек «Локо» Тугарев о зарплатах: «Не хотел обидеть врачей. Уважение им и низкий поклон»

Sports.ru 01:27
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«Ни в коем случае не хотел обидеть врачей». Тугарев извинился за свои слова

Спорт-Экспресс 01:07
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