НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАгент Миранчука 17 августа обсудит переход футболиста в «Аталанту»«Милан» предложит 15 млн евро за МиранчукаАгент подтвердил переговоры «Аталанты» и «Локомотива» по Миранчуку«Аталанта» предложит Алексею Миранчуку пятилетний контрактСелюк посоветовал Миранчуку отказаться от переезда в ИталиюГлавноеСмолов может перейти в аренду в «Фенербахче»Тедеско не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»В ХК «Сибирь» 11 человек заболели коронавирусомТрансфер бразильского защитника Фукса в ЦСКА подтвержден«Сочи» обыграет «Рубин» в третьем туре РПЛ 18 августаГазета.RuИгрок «Локомотива» Алексей Миранчук согласился на переход в «Аталанту»Евро-футбол.ру13Евро-футбол.руMetaratingsПрофильLiveSport.ruODDS.ruSoccer.ruФутбол РоссииRT на русскомSports.ruPravda.RuSoccernews.ruСпорт-ЭкспрессНева СпортПолузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук согласился на переход в бергамскую "Аталанту", сообщает журналист Даниеле Лонго в Twitter.В источнике Комментировать12Подробнее о событии Миранчук согласен перейти в «Аталанту». «Локо» требует 20 млн евро (Calciomercato)Sports.ru 08:31Итальянский журналист: «Миранчук согласился на переход в «Аталанту»Матч ТВ 08:01Источник: Миранчук дал согласие на переход в «Аталанту»Sport.ru 08:00рекламаЕщё по темеАгент Миранчука 17 августа обсудит переход футболиста в «Аталанту»«Милан» предложит 15 млн евро за МиранчукаАгент подтвердил переговоры «Аталанты» и «Локомотива» по Миранчуку«Аталанта» предложит Алексею Миранчуку пятилетний контрактСелюк посоветовал Миранчуку отказаться от переезда в ИталиюГлавноеСмолов может перейти в аренду в «Фенербахче»Тедеско не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»В ХК «Сибирь» 11 человек заболели коронавирусомТрансфер бразильского защитника Фукса в ЦСКА подтвержден«Сочи» обыграет «Рубин» в третьем туре РПЛ 18 августаНовости