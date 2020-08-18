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Игрок «Локомотива» Алексей Миранчук согласился на переход в «Аталанту»
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Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук согласился на переход в бергамскую "Аталанту", сообщает журналист Даниеле Лонго в Twitter.В источнике
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Подробнее о событии
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СМИ: Алексей Миранчук согласился перейти в «Аталанту»

РИА Новости 07:39
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В Италии сообщили, что Алексей Миранчук согласился на переход в «Аталанту»

Sport24.ru 07:27 
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Алексей Миранчук согласился на переход в «Аталанту»

Metaratings 07:22
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