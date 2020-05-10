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Игрок «Локомотива» Джорджевич стал отцом
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Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич стал папой. Столичный клуб поздравил 25-летнего футболиста и его жену Йовану с рождением сына Матеи.В источнике
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У нападающего «Локомотива» Джорджевича родился сын

Советский спорт вчера в 16:52
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Джорджевич стал отцом

Матч ТВ вчера в 16:48
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Лука Джорджевич стал отцом

Sports.ru вчера в 16:40
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