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Игрок «Монако» призвал приостановить чемпионат Франции
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас настаивает на приостановлении чемпионата Франции из-за распространения коронавируса.В источнике
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Игрок «Монако» призвал приостановить чемпионат Франции

Матч ТВ 17:12
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Игрок «Монако» призвал приостановить чемпионат Франции

Sportbox.RU 17:12
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Сеск Фабрегас - руководству Лиги 1: "Чего вы ждёте?"

Футбол на Куличках 17:00
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