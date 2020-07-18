Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу
В минувшем сезоне игрок выступал за «Рубин», в составе которого провел 24 игры в РПЛ, забив 2 мяча и сделав 3 голевые передачи. В текущем сезоне Байрамян сыграл 25 матчей за «Ростов», забил 4 гола и отдал 4 ассиста.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин поддержал выбор футболиста. Отметим, что 28-летний хавбек не будет считаться легионером в российском чемпионате.
Спорт-Экспресс вчера в 13:51