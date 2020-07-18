НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Новости - Армения
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Футбол России
  • Блокнот Ростов-на-Дону
  • Sportbox.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • LiveSport.ru
  • ГЛАС.RU
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Газета.Ru
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24. По информации издания, футболист решил не играть за сборную России. При этом хавбек провел семь матчей в составе молодежной национальной команды, в которых забил один мяч.В источнике
6
С чего всё начиналось
alt

Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Карпин поддержал решение футболиста

Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин поддержал выбор футболиста. Отметим, что 28-летний хавбек не будет считаться легионером в российском чемпионате.
Sport24.ru 07:53 
Подробнее о событии
alt

Экс-игрок российской молодежки Байрамян будет выступать за Армению

Спорт-Экспресс 08:42
alt

Байрамян, игравший за российскую молодежку, будет выступать за сборную Армении

Sportbox.RU 08:32
alt

Байрамян решил выступать за сборную Армении

Чемпионат 08:10
реклама
Главное
Новости