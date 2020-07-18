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Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24. По информации издания, футболист решил не играть за сборную России. При этом хавбек провел семь матчей в составе молодежной национальной команды, в которых забил один мяч.В источнике
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С чего всё начиналось
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Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Карпин поддержал решение футболиста

Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин поддержал выбор футболиста. Отметим, что 28-летний хавбек не будет считаться легионером в российском чемпионате.
Sport24.ru 07:53 
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Байрамян о решении выступать за Армению: «Очень горд, что буду играть за сборную родной страны»

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Байрамян: с нетерпением жду, когда надену майку сборной Армении

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Байрамян прокомментировал решение выступать за сборную Армении

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