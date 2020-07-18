Футболист «Ростова» Байрамян решил выступать за сборную Армении
Хавбек является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва. За основную команду «Ростова» он выступает с 2011 года. Клуб отдавал Байрамяна в аренду волгоградскому "Ротору", астраханскому "Волгарю" и казанскому "Рубину".В источнике Очень горд, что буду играть за сборную своей родной страны. Я и моя семья очень счастливы, что все это наконец-то стало реальностью. С нетерпением жду когда, наконец, надену майку сборной Армении.РИА Новости10:10
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин поддержал выбор футболиста. Отметим, что 28-летний хавбек не будет считаться легионером в российском чемпионате.