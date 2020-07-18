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Футболист «Ростова» Байрамян решил выступать за сборную Армении
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Хавбек является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва. За основную команду «Ростова» он выступает с 2011 года. Клуб отдавал Байрамяна в аренду волгоградскому "Ротору", астраханскому "Волгарю" и казанскому "Рубину".В источнике
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Хорен Байрамян
российский футболист
Очень горд, что буду играть за сборную своей родной страны. Я и моя семья очень счастливы, что все это наконец-то стало реальностью. С нетерпением жду когда, наконец, надену майку сборной Армении.РИА Новости10:10
С чего всё начиналось
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Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Карпин поддержал решение футболиста

Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин поддержал выбор футболиста. Отметим, что 28-летний хавбек не будет считаться легионером в российском чемпионате.
Sport24.ru 07:53 
Подробнее о событии
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«Горжусь, что теперь смогу играть за родную страну». Байрамян — о решении выступать за сборную Армении

Спорт-Экспресс 13:51
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Байрамян о решении выступать за Армению: «Очень горд, что буду играть за сборную родной страны»

Sports.ru 10:40
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Байрамян: с нетерпением жду, когда надену майку сборной Армении

Футбол России 10:41
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