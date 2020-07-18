Хорен Байрамян российский футболист

Очень горд, что буду играть за сборную своей родной страны. Я и моя семья очень счастливы, что все это наконец-то стало реальностью. С нетерпением жду когда, наконец, надену майку сборной Армении.

РИА Новости

10:10