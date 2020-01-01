Чистякова увезли в больницу после травмы в игре с ЦСКА

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков был госпитализирован после полученной в матче с ЦСКА травмы, утверждает «Спoрт-Экcпресс». Сам инцидент случился в самом начале игры. В источнике