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Чистякова увезли в больницу после травмы в игре с ЦСКА
Спорт-Экспресс
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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков был госпитализирован после полученной в матче с ЦСКА травмы, утверждает «Спoрт-Экcпресс». Сам инцидент случился в самом начале игры.В источнике
Подробнее о событии
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