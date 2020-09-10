Игрок «Сочи» Маммана: Грозный вызывает у меня немного страха

Аргентинский футболист заявил, что страна его очень удивила, так как перед переездом ему рассказывали разные байки о России. Он отметил, что ему очень нравится Санкт-Петербург. Также игрок рассказал о городе, который его шокировал.