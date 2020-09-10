Игрок «Сочи» Маммана: Грозный вызывает у меня немного страха
Аргентинский футболист заявил, что страна его очень удивила, так как перед переездом ему рассказывали разные байки о России. Он отметил, что ему очень нравится Санкт-Петербург. Также игрок рассказал о городе, который его шокировал.В источнике
С чего всё начиналось
Ригони курсирует туда-сюда между Невой и Апеннинами. Дриусси обошелся без миграций, правда, статус крепкого игрока основы потерял. А вот Эмануэль Маммана отправился в Сочи со спецзаданием — помогать делать в городе-курорте российский топ-клуб.