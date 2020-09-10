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Газета.RuГазета.Ru
Игрок «Сочи» Маммана: Грозный вызывает у меня немного страха
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Аргентинский футболист заявил, что страна его очень удивила, так как перед переездом ему рассказывали разные байки о России. Он отметил, что ему очень нравится Санкт-Петербург. Также игрок рассказал о городе, который его шокировал.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Грозный вызывает немного страха. Когда мы туда едем, мне как-то не по себе». Маммана — о «Сочи», Путине и России

Ригони курсирует туда-сюда между Невой и Апеннинами. Дриусси обошелся без миграций, правда, статус крепкого игрока основы потерял. А вот Эмануэль Маммана отправился в Сочи со спецзаданием — помогать делать в городе-курорте российский топ-клуб.
Sport24.ru 07:00 
Подробнее о событии
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Защитник «Сочи» Маммана признался, что испытывает страх от поездок в Грозный

RT на русском 12:05
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Маммана: «Мне как-то не по себе, когда едем в Грозный»

Sport.ru 11:29
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Маммана рассказал, почему боится ехать в Грозный

Metaratings 08:41
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