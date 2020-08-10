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Игрок «Сочи» получил травму в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака»
Soccernews.ru
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Полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко получил травму в эпизоде, который предшествовал назначению второго пенальти в ворота "Спартака" (2:2) в матче 1-го тура РПЛ.В источнике
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Тигиев получил травму в матче за «Спартак-2» в ФНЛ

Sport24.ru 05:20 
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Немченко получил травму в матче со «Спартаком»

Футбол России 01:50
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Игрок «Сочи» Немченко получил повреждение в эпизоде с пенальти в матче со «Спартаком»

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