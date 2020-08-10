Игрок «Сочи» получил травму в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака»

Полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко получил травму в эпизоде, который предшествовал назначению второго пенальти в ворота "Спартака" (2:2) в матче 1-го тура РПЛ. В источнике