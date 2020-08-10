Игрок «Сочи» получил травму в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака»
Полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко получил травму в эпизоде, который предшествовал назначению второго пенальти в ворота "Спартака" (2:2) в матче 1-го тура РПЛ.В источнике В самом конце игры, в ключевом эпизоде на 88-й минуте арбитр ошибся. Я смотрел этот момент в телетрансляции. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти.ТК Звездавчера в 20:44
С чего всё начиналось
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судья Василий Казарцев ошибся, наказав «Спартак» вторым 11-метровым ударом в конце матча с «Сочи» (2:2). — К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте.