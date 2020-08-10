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Игрок «Сочи» получил травму в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака»
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Полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко получил травму в эпизоде, который предшествовал назначению второго пенальти в ворота "Спартака" (2:2) в матче 1-го тура РПЛ.В источнике
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Виктор Кашшаи
венгерский футбольный судья
В самом конце игры, в ключевом эпизоде на 88-й минуте арбитр ошибся. Я смотрел этот момент в телетрансляции. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти.ТК Звездавчера в 20:44
С чего всё начиналось
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Виктор Кашшаи: «Пенальти в ворота „Спартака“ назначен ошибочно»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судья Василий Казарцев ошибся, наказав «Спартак» вторым 11-метровым ударом в конце матча с «Сочи» (2:2). — К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте.
Спорт-Экспресс вчера в 16:14
Подробнее о событии
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Арбитр Казарцев удалил свой аккаунт в Instagram

ODDS.ru 00:52
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Игрок «Сочи» Немченко получил повреждение в эпизоде с пенальти в матче со «Спартаком»

Чемпионат 00:09
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Казарцев отстранен от судейства, в отношении видеоассистента Еськова проведут разбирательство

Матч ТВ вчера в 16:54
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