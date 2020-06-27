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Игрок «Спартака» Бакаев поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА
Футбол России
  • Футбол России
  • Газета.Ru
Игрок московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от дерби со столичным ЦСКА, передает "Матч ТВ". Напомним, встреча состоится 30 июня.В источнике
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Зелимхан Бакаев: если «Спартак» расслабится в дерби, ЦСКА нас накажет

Чемпионат 17:13
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Зелимхан Бакаев: Если расслабимся, ЦСКА в дерби нас накажет

Советский спорт 16:58
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Зелимхан Бакаев: дерби с ЦСКА будет в любом случае тяжелым. Они будут выходить и биться

Футбол России 16:48
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