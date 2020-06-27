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Газета.RuГазета.Ru
Игрок «Спартака» Бакаев поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА
Футбол России
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Газета.Ru
Игрок московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от дерби со столичным ЦСКА, передает "Матч ТВ". Напомним, встреча состоится 30 июня.В источнике
Зелимхан Бакаев
российский футболист
Дерби будет в любом случае тяжелым. Они будут выходить и биться. Если расслабимся, они нас накажут. Мы не имеем права выходить расслабленными, с мыслями, что ЦСКА сейчас не готов. К дерби они всегда будут готовы. Без Джикии всегда тяжело играть. Слава богу, что он будет с нами в матче против ЦСКА.Sports.ruвчера в 16:31
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Зелимхан Бакаев: ЦСКА накажет нас, если «Спартак» расслабится в дерби

Metaratings 01:30
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Зелимхан Бакаев: если «Спартак» расслабится в дерби, ЦСКА нас накажет

Чемпионат вчера в 17:13
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Зелимхан Бакаев: Если расслабимся, ЦСКА в дерби нас накажет

Советский спорт вчера в 16:58
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