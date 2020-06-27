Зелимхан Бакаев российский футболист

Дерби будет в любом случае тяжелым. Они будут выходить и биться. Если расслабимся, они нас накажут. Мы не имеем права выходить расслабленными, с мыслями, что ЦСКА сейчас не готов. К дерби они всегда будут готовы. Без Джикии всегда тяжело играть. Слава богу, что он будет с нами в матче против ЦСКА.

Sports.ru

вчера в 16:31