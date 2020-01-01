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У игрока «Торино» выявили коронавирус
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"Торино" на своем официальном сайте сообщил, что у одного из футболистов выявили коронавирус. Клуб не стал называть фамилию этого игрока.В источнике
Подробнее о событии
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У футболиста «Торино» обнаружен коронавирус

Матч ТВ 13:31
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У футболиста «Торино» обнаружен коронавирус

Sportbox.RU 13:31
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Игрок «Торино» заразился коронавирусом

Sports.ru 13:18
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