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Игрок «Ювентуса» Матюиди прокомментировал свое заражение коронавирусом
Metaratings
  • Metaratings
  • Футбол России
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди, сдавший положительный тест на коронавирус, призвал общественность соблюдать рекомендации врачей.В источнике
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