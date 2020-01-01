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Игрок испанского клуба отказался играть во время эпидемии коронавируса
Metaratings
  • Metaratings
Защитник испанского «Кадиса» Фали Хименес заявил, что не будет играть в футбол, пока пандемия коронавируса не прекратится.В источнике
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Игрок испанского клуба отказался играть во время эпидемии коронавируса

Чемпионат 21:03
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Защитник «Кадиса»: «Не буду играть во время пандемии даже за 5 млн»

Soccer.ru 17:49 
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«Даже за 5 миллионов евро я бы не стал рисковать жизнью». В Испании футболист отказывается выходить на поле

Матч ТВ 17:43
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