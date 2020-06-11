Алли дисквалифицирован на матч против МЮ за шутку про коронавирус

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Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации, которой он был наказан за неудачную шутку в социальной сети. В источнике