Алли дисквалифицирован на матч против МЮ за шутку про коронавирус
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации, которой он был наказан за неудачную шутку в социальной сети.В источнике
С чего всё начиналось
«Деле Алли был отстранен от участия в первой игре [после перерыва из-за коронавируса] и оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов <...> в связи с постом в социальных сетях в феврале 2020 года», — сообщается 11 июня на сайте клуба.