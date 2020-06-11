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Алли дисквалифицирован на матч против МЮ за шутку про коронавирус
Спорт день за днем
  • Телеканал 360°1:00
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации, которой он был наказан за неудачную шутку в социальной сети.В источнике
С чего всё начиналось
«Деле Алли был отстранен от участия в первой игре [после перерыва из-за коронавируса] и оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов <...> в связи с постом в социальных сетях в феврале 2020 года», — сообщается 11 июня на сайте клуба.
Фонтанка.Ру 10:50
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