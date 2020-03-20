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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Игрокам «Ахмата» установили свой курс евро для зарплат
Metaratings
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Sport24.ru
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Футболисты «Ахмата» подписали соглашение с клубом о фиксации курса евро на уровне 70 рублей. Договор будет действовать до конца сезона. Metaratings.ru сообщает о том, что все футболисты единогласно поддержали такое решение.В источнике
С чего всё начиналось
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Игроки «Ахмата» будут получать зарплату по курсу 70 рублей за евро

Футболисты «Ахмата» подписали соглашение с клубом о фиксации курса евро на уровне 70 рублей. По информации Metaratings.ru, оно будет действовать до 30 июня 2020 года, после чего стороны вернутся к переговорам.
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