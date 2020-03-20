Игрокам «Ахмата» установили свой курс евро для зарплат
Футболисты «Ахмата» подписали соглашение с клубом о фиксации курса евро на уровне 70 рублей. Договор будет действовать до конца сезона. Metaratings.ru сообщает о том, что все футболисты единогласно поддержали такое решение.В источнике
С чего всё начиналось
Футболисты «Ахмата» подписали соглашение с клубом о фиксации курса евро на уровне 70 рублей. По информации Metaratings.ru, оно будет действовать до 30 июня 2020 года, после чего стороны вернутся к переговорам.
Bookmaker-ratings.ru 16:33