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Игрокам «ПСЖ» подарят золотые телефоны за победу в чемпионате Франции
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Игроки «ПСЖ» получат специальные подарки за победу в чемпионате Франции. Каждому футболисту парижан вручат именной телефон, покрытый 24-каратным золотом.В источнике
Подробнее о событии
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Футболисты ПСЖ получат чехлы для телефонов с золотым покрытием за победу в Лиге 1

RT на русском 01:55
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Игроки «ПСЖ» за победу в Лиге 1 получили золотые индивидуальные чехлы на айфон

Футбол России 01:08
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Игрокам «ПСЖ» подарят золотые чехлы для айфонов за победу в Лиге 1

Sports.ru 00:25
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