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Игрокам «ПСЖ» подарят золотые телефоны за победу в чемпионате Франции
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Игроки «ПСЖ» получат специальные подарки за победу в чемпионате Франции. Каждому футболисту парижан вручат именной телефон, покрытый 24-каратным золотом.В источнике
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Игрокам «ПСЖ» подарят золотые телефоны за победу в чемпионате Франции

Матч ТВ 19:52
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Каждый игрок «ПСЖ» получит кейс для телефона покрытый 24-каратным золотом

Спорт-Экспресс 19:28
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