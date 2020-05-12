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Игрокам «ПСЖ» подарят золотые телефоны за победу в чемпионате Франции
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Игроки «ПСЖ» получат специальные подарки за победу в чемпионате Франции. Каждому футболисту парижан вручат именной телефон, покрытый 24-каратным золотом.В источнике
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Игрокам «ПСЖ» подарят золотые чехлы для айфонов за победу в Лиге 1

Sports.ru 00:25
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Игроки «ПСЖ» за победу Лиге 1 получат в подарок уникальные чехлы на айфон, покрытые золотом

Sport24.ru вчера в 23:59 
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За победу в чемпионате Франции игроки «ПСЖ» получат телефоны, покрытые золотом

Чемпионат вчера в 22:00
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