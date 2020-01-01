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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Игроки «Ахмата», находящиеся в Грозном, сдали тесты на коронавирус
RT на русском
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«Ахмат» на официальном сайте сообщил, что футболисты и персонал клуба, находящиеся в Грозном, сдали тесты на коронавирус.В источнике
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Игроки «Ахмата», находящиеся в Грозном, сдали тесты на коронавирус

Спорт-Экспресс 09:48
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В «Ахмате» рассказали о результатах тестов на коронавирус игроков, находившихся в Грозном

RT на русском 06:29
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Футболисты «Ахмата», находящиеся в Грозном, сдали отрицательные тесты на COVID-19

Sportbox.RU 06:28
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