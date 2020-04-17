Игроки «Арсенала» согласятся на сокращение зарплаты благодаря Артете

Отмечается, что футболисты согласились на такой шаг после разговора с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой. Ранее сообщалось о том, что игроки лондонцев отказались идти на понижение зарплаты.