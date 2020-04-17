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Игроки «Арсенала» согласятся на сокращение зарплаты благодаря Артете
РБК
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  • Спорт-Экспресс
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Отмечается, что футболисты согласились на такой шаг после разговора с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой. Ранее сообщалось о том, что игроки лондонцев отказались идти на понижение зарплаты.В источнике
Подробнее о событии
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«Арсенал» стал первым клубом, чьи игроки пошли на сокращение зарплат до марта 2021 года

Матч ТВ 05:52
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Игроки «Арсенала» согласились на снижение зарплат до марта следующего года

Спорт-Экспресс 05:25
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Артета убедил большинство игроков «Арсенала» согласиться на снижение зарплаты на год

Sport24.ru 16 апреля в 21:45 
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