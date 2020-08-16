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Игроки «Барселоны» хотят досрочных выборов президента клуба
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Футболисты "Барселоны" требуют провести досрочные выборы президента клуба, сообщает AS.В источнике
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Игроки «Барселоны» хотят видеть на посту главного тренера только Хави

Чемпионат 12:33
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Лидеры «Барселоны» хотят назначения Хави главным тренером и досрочного проведения выборов президента

Советский спорт 12:19
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СМИ: Игроки «Барселоны» выступили за назначение Хави главным тренером

Матч ТВ 12:05
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