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Игроки «Барселоны» хотят досрочных выборов президента клуба
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Футболисты "Барселоны" требуют провести досрочные выборы президента клуба, сообщает AS.В источнике
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Подробнее о событии
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«Барселону» возглавит Почеттино или Куман, игроки хотят Хави

Sport.ru 13:15
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Игроки «Барселоны» хотят видеть на посту главного тренера только Хави

Чемпионат 12:33
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Лидеры «Барселоны» хотят назначения Хави главным тренером и досрочного проведения выборов президента

Советский спорт 12:19
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