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Игроки «Барселоны» пройдут медицинский осмотр перед матчем с «Наполи»
Sports.ru
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Перед матчем Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной», игроки каталонского клуба пройдут обязательный осмотр у врачей.В источнике
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Игроки «Барселоны» пройдут медицинский осмотр перед матчем с «Наполи»

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«Барселону» ждет измерение температуры перед игрой с «Наполи». Те, у кого жар, отправятся в больницу

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СМИ: футболистов «Барселоны» будут обследовать из-за коронавируса перед матчем с «Наполи»

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