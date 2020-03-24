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Игроки «Баварии» пошли на понижение зарплаты
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Игроки «Баварии» согласились на понижение зарплаты на 20 процентов из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.В источнике
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Игроки «Баварии» пошли на понижение зарплаты, чтобы спасти от увольнения других сотрудников клуба

Матч ТВ 12:55
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Игроки «Баварии» пошли на понижение зарплаты, чтобы спасти от увольнения других сотрудников клуба

Sportbox.RU 12:55
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Футболисты «Баварии» пошли на понижение зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба

Чемпионат 12:53
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