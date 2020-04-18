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Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты
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Руководство «Челси» обратилось к своим футболистам с просьбой о снижении заработной платы на 30 процентов на время карантина.В источнике
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Игроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%

Чемпионат 19:14
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Игроки «Челси» не хотят идти на сокращение зарплаты на 30%

Sport24.ru 18:58 
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Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат

Metaratings 17:40
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