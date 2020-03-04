Игроки ЦСКА и «Спартака» устроили потасовку

В московском Тушино проходит матч 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА. В настоящее время идет второй тайм, счет в матче - 2:2. После окончания первой половины встречи группа игроков устроила потасовку.