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Игроки «Енисея» и «СКА-Хабаровска» подрались во время матча
КП - Красноярск
  • РЕН ТВ0:30
Во время товарищеского матча «Енисей» — «СКА-Хабаровск» произошла драка между двумя футболистами разных команд. Видео было опубликовано на YouTube-канале клуба из Хабаровска. Игрок красноярцев Валерий Кичин напал на соперника, тот ответил, и после этого завязалась потасовка.В источнике
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Александр Тарханов
футболист
Ничего страшного не произошло - потолкались, поборолись. Ребят разняли, они уже помирились. Обошлось без крови и повреждений. Это межсезонье, такое бывает - эмоции. Наказывать Кичина не будем.РИА Новостивчера в 13:25
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