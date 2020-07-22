Игроки «Енисея» и «СКА-Хабаровска» подрались во время матча

Во время товарищеского матча «Енисей» — «СКА-Хабаровск» произошла драка между двумя футболистами разных команд. Видео было опубликовано на YouTube-канале клуба из Хабаровска. Игрок красноярцев Валерий Кичин напал на соперника, тот ответил, и после этого завязалась потасовка.