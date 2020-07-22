Игроки «Енисея» и «СКА-Хабаровска» подрались во время матча
Во время товарищеского матча «Енисей» — «СКА-Хабаровск» произошла драка между двумя футболистами разных команд. Видео было опубликовано на YouTube-канале клуба из Хабаровска. Игрок красноярцев Валерий Кичин напал на соперника, тот ответил, и после этого завязалась потасовка.В источнике Ничего страшного не произошло - потолкались, поборолись. Ребят разняли, они уже помирились. Обошлось без крови и повреждений. Это межсезонье, такое бывает - эмоции. Наказывать Кичина не будем.РИА Новостивчера в 13:25
Metaratings вчера в 13:35