Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана. Текст письма приводит "Спорт-Экспресс".В источнике
С чего всё начиналось
Игроки «Химок» написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они выразили несогласие с решением руководства клуба уволить главного тренера команды Сергея Юрана.
Комсомольская правда 03:41