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Газета.RuГазета.Ru
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
RT на русском
  • RT на русском
  • Комсомольская правда
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Нева Спорт
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Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана. Текст письма приводит "Спорт-Экспресс".В источнике
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С чего всё начиналось
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«За что уволили Юрана?!» Игроки «Химок» написали письмо губернатору

Игроки «Химок» написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они выразили несогласие с решением руководства клуба уволить главного тренера команды Сергея Юрана.
Спорт-Экспресс 02:44
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Футболисты подмосковных «Химок» написал письмо губернатору в защиту внезапно уволенного тренера

Комсомольская правда 03:41
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Игроки «Химок» обратились к губернатору МО с просьбой оставить Юрана на посту наставника

RT на русском 03:31
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Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

Газета.Ru 03:27
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