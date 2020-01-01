НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Игроки «Леванте» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса
PROСПОРТ Казахстан
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
«Леванте» удалось достичь договоренности с футболистами и тренерским штабом о сокращении зарплаты из-за пандемии коронавируса.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Игроки «Леванте» пошли на понижение зарплаты из-за коронавируса

Олимпиада Токио 2020 вчера в 10:47
alt

«Леванте» договорился о сокращении зарплат

Soccer.ru вчера в 09:48 
alt

Игроки «Леванте» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса

Матч ТВ вчера в 09:26
реклама
Главное
Новости