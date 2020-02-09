Игроки НХЛ смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 года
Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине готовы обеспечить Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF), заявил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман 9 февраля на своей странице в Twitter.В источнике
С чего всё начиналось
По словам журналиста Sportsnet Эллиотта Фридмана, МОК и IIHF готовы покрыть все расходы, связанные с участием хоккеистов в Играх, такие как страховые выплаты, затраты на перелёты и прочее, а также возможность продвигать НХЛ на международной арене, используя собственные платформы.