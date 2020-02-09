МОК и IIHF готовы принять условия НХЛ для участия игроков в ОИ-2022
Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея готовы выполнить требования НХЛ, чтобы заключить сделку с лигой, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает РИА Новости.В источнике
С чего всё начиналось
По словам журналиста Sportsnet Эллиотта Фридмана, МОК и IIHF готовы покрыть все расходы, связанные с участием хоккеистов в Играх, такие как страховые выплаты, затраты на перелёты и прочее, а также возможность продвигать НХЛ на международной арене, используя собственные платформы.