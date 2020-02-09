Игроки НХЛ смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 года

Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине готовы обеспечить Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF), заявил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман 9 февраля на своей странице в Twitter.